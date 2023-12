Celti’Teuillac Stade municipal Teuillac, 6 juillet 2024, Teuillac.

Teuillac Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06

fin : 2024-07-07

Le Festival Celti’Teuillac, vous accueille au cœur des Côtes de Bourg. Cette manifestation est familiale, festive, intergénérationnelle et accessible aux personnes à mobilité réduite et écoresponsable. Venez profiter de 15 heures de spectacle gratuit ! Tous les styles de la musique celtique sont représentés : Traditionnel, folklorique, folk, rock, irish punk.

Vous trouverez sur place tout le nécessaire pour vous désaltérer et vous restaurer : buvette, sandwichs et crêpes (pique nique interdit).

Venez nombreux, parlez en autour de vous afin que l’affluence soit toujours grandissante..

Stade municipal le Pont N

Teuillac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-26 par Bourg Cubzaguais Tourisme