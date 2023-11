Run’Aire Stade des Cherpines Plan-les-Ouates, 27 octobre 2024, Plan-les-Ouates.

Run’Aire Dimanche 27 octobre 2024, 09h00 Stade des Cherpines 15.- (enfants) / 30.- (adultes)

Dans le cadre de leurs missions de promotion du sport, la Ville de Lancy et la commune de Plan-les-Ouates ont eu la volonté partagée de créer une manifestation sportive pour toutes et tous. En collaboration avec l’Association RunninGeneva, la « Run’Aire » est une course pédestre bucolique qui se tiendra le dimanche 27 octobre 2024 sur les deux territoires.

Au départ du stade des Fraisiers à Lancy, les différents parcours de course et de marche se termineront au stade des Cherpines à Plan-les-Ouates. Quatre parcours de course de 1, 2, 5 et 10 km et deux parcours de marche de 5 et 10 km ont été définis pour adultes et enfants. Les départs auront lieu entre 10h et 11h30.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 25 octobre 2024 à midi.

Stade des Cherpines Chemin du pont-du-centenaire 78 1228 plan-les-ouates Plan-les-Ouates 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.runaire.ch/inscriptions »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-10-27T09:00:00+01:00 – 2024-10-27T11:00:00+01:00

2024-10-27T09:00:00+01:00 – 2024-10-27T11:00:00+01:00

Commune de Plan-les-Ouates