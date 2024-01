L’écho des sabots ST MARTIN DE BREHAL BREHAL, 12 août 2024, BREHAL.

L’écho des sabots 12 – 17 août 2024 ST MARTIN DE BREHAL Sur inscription. Tarif à partir de 545,00 €

Début : 2024-08-12T15:00:00+02:00 – 2024-08-13T00:00:00+02:00

Fin : 2024-08-17T00:00:00+02:00 – 2024-08-17T14:00:00+02:00

Viens profiter du bord de mer et découvrir les joies de l’équitation. Anne-Sophie, la monitrice, saura s’adapter au niveau de chacun,

mettre en place des ateliers ludiques et transmettre sa passion de l’équitation.

Tu pourras aussi t’occuper des autres animaux du centre (poules, chèvres …), t’amuser à la plage, te baigner et faire plein de jeux avec les autres enfants et les animateurs.

Une chasse aux trésors sur les îles Chausey est également prévue ainsi que du land art, des baignades en mer et des veillées organisées par les animateurs.

Au programme :

3 séances d’équitation (brossage, peinture à l’argile sur poney, des soins, voltige, balade en calèche ou dessus avec une selle…)

Une sortie en bateau sur les îles Chausey

Baignade en mer

Pêche à pied

ST MARTIN DE BREHAL Avenue de la Passerelle, 50290 BREHAL BREHAL Normandie Le Centre est situé à 600 mètres de la plage, à proximité immédiate du havre de la Vanlée sur un terrain clos de 2,5 ha, à 4 kilomètre du centre de Bréhal. La cuisine est faite au centre par un cuisinier professionnel avec des produits locaux. Terrain de football, basket, aire de pique-nique. Chambre de 4 à 7 lits, avec sanitaires. Des salles d'activités et salles polyvalente spacieuse offrent la possibilité de réaliser des activités d'intérieur. Par train : gare de Granville à 10 km



Le centre est à 60 kms du MONT-SAINT MICHEL, 115 kms de RENNES, 105 kms de CA

