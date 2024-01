Escape Game Numerik SQY CUB Guyancourt, mardi 14 mai 2024.

Escape Game Numerik Découvrez les enjeux du numérique responsable Mardi 14 mai, 09h00 SQY CUB Participation gratuite Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-14T09:00:00+02:00 – 2024-05-14T11:00:00+02:00

Fin : 2024-05-14T09:00:00+02:00 – 2024-05-14T11:00:00+02:00

Entrepreneurs, jouez pour développer vos compétences et booster votre activité ! Alors que notre territoire se prépare à entrer dans la légende en accueillant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, SQY Cub vous propose toute une série de serious games, pour accroître vos performances.

Escape Game Numerik Vous êtes l’un des derniers citoyens encore en mesure de diminuer l’impact du numérique sur Terre. Fouillez dans votre mallette pour trouver de précieux indices et déverrouillez les coffres…

Vivez une expérience inédite et collective ! résolvez des énigmes physiques pour accéder, via le digital, à des contenus pédagogiques de sensibilisation au numérique responsable.

Animé par Clément Lemerle – The Wokies

SQY CUB 3 avenue du centre Guyancourt 78280 Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France