La fresque du management SQY CUB Guyancourt, jeudi 25 avril 2024.

La fresque du management Etes-vous prêt à révolutionner votre approche du management ? Jeudi 25 avril, 09h00 SQY CUB Participation gratuite Inscription obligatorie

Début : 2024-04-25T09:00:00+02:00 – 2024-04-25T12:30:00+02:00

Entrepreneurs, jouez pour développer vos compétences et booster votre activité ! Alors que notre territoire se prépare à entrer dans la légende en accueillant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, SQY Cub vous propose toute une série de serious games, pour accroître vos performances.

La fresque du management Cette expérience immersive et ludique de 3h vous invite à repenser votre posture et vos pratiques et à évoluer dans le monde en constante évolution du leadership. Imaginez un atelier dynamique, guidé par un jeu de 75 cartes et un plateau de jeu. Les cartes stimulent les discussions, incitent à partager des idées et des expériences entre pairs, et à faire des choix, tout en laissant place à la créativité.

Animé par Nathalie Pillot / Jean-Yves Guillain – Sâme

SQY CUB 3 avenue du centre Guyancourt 78280 Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France