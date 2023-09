Théâtre Musical: « Poulette er crevette » Square du Fronton Saint-Paul-lès-Dax, 17 avril 2024, Saint-Paul-lès-Dax.

Saint-Paul-lès-Dax,Landes

Par La Compagnie Baleine Cargo.

Poulette Crevette raconte l’histoire d’une petite poule pas comme les autres qui ne parle pas. Toute la basse-cour est en émoi.

Ce spectacle parle du handicap et de la différence et questionne la possibilité pour chacun de trouver sa place au sein du poulailler.

Il mêle musique et texte. La langue est écrite en écriture inventée avec des mots et des sonorités du monde en entier.

Inspiré du livre éponyme publié aux éditions Magnard Jeunesse écrit par Françoise Guillaumond.

De 18 mois à 10 ans. 2ème séance à 15h..

Square du Fronton

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



By Compagnie Baleine Cargo.

Poulette Crevette tells the story of a little hen like no other who doesn’t speak. The whole barnyard is in an uproar.

This show is about disability and difference, and questions the possibility of everyone finding their place in the henhouse.

It combines music and text. The language is written in invented script, using words and sounds from all over the world.

Inspired by the book of the same name published by Magnard Jeunesse and written by Françoise Guillaumond.

From 18 months to 10 years. 2nd session at 3pm.

Por la Compagnie Baleine Cargo.

Poulette Crevette cuenta la historia de una gallinita como ninguna que no habla. Todo el corral está alborotado.

Este espectáculo trata de la discapacidad y la diferencia, y de cómo cada uno puede encontrar su lugar en el gallinero.

Combina música y texto. El lenguaje está escrito con un guión inventado que utiliza palabras y sonidos de todo el mundo.

Inspirado en el libro del mismo nombre publicado por Magnard Jeunesse y escrito por Françoise Guillaumond.

De 18 meses a 10 años. 2ª sesión a las 15.00 h.

Von der Compagnie Baleine Cargo.

Poulette Crevette erzählt die Geschichte eines kleinen Huhns, das nicht wie alle anderen spricht. Der ganze Hühnerhof ist in Aufruhr.

Das Stück handelt von Behinderung und Unterschiedlichkeit und stellt die Frage, ob jeder seinen Platz im Hühnerstall finden kann.

Es vermischt Musik und Text. Die Sprache ist in erfundener Schrift mit Wörtern und Klängen aus der ganzen Welt geschrieben.

Inspiriert von dem gleichnamigen Buch, das im Verlag Magnard Jeunesse erschienen ist und von Françoise Guillaumond geschrieben wurde.

Von 18 Monaten bis 10 Jahren. 2. Sitzung um 15 Uhr.

