Spring fest à Motoco Mulhouse, samedi 6 avril 2024.

Spring fest à Motoco Mulhouse Haut-Rhin

En quête d’authenticité et de créativité locale ? Motoco vous invite au Spring Fest, une foire dédiée à la célébration des producteurs, artisans et artistes de la région. Découvrez une sélection de produits locaux qui met en avant le savoir-faire de nos artisans et producteurs. Entrée payante le vendredi soir pour la soirée stand-up (10 €), le samedi soir à partir de 18h pour la soirée Deep House (15 €). Participation libre pour le samedi de 10h à 17h et le dimanche de 10h à 18h.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 23:59:00

13 rue de Pfastatt

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est

