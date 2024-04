Spring Break à Saint-Denis Le 6B Saint-Denis, vendredi 12 avril 2024.

Le vendredi 12 avril 2024

de 19h00 à 02h00

.Tout public. payant

Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis

RER D / Ligne H — Gare de Saint-Denis

Ligne 13 — Porte de Paris / Basilique Saint-Denis

Ⓣ Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis

Ⓑ Bus n°154 et 237 — Gare de Saint-Denis

Garage à vélos sur place, pas de parking voiture

Les associations Engrainage et Saint-LGBTQI+ sont fières de vous convier à la célébration la plus chatoyante de ce début de printemps.

Marquez vos calendriers pour une nuit d’exubérance et de liberté au 6b le 12 avril 2024, car la soirée #SpringBreak promet d’être l’événement incontournable de la saison !

___AU PROGRAMME

Laissez-vous enchanter par les mélodies harmonieuses et envoûtantes de Lagrace, artiste, autrice interprète et compositrice Franco-Congolaise. Son art est versatile et oscille entre RnB, Pop Soul et Rap. Elle saura introduire cette soirée mémorable !

Laissez votre voix s’élever lors de notre #karaoké géant, une catharsis collective qui promet de résonner dans les cœurs et sur les quais du canal.

Et comme si cela ne suffisait pas, DJ Soxo prendra les commandes pour vous faire vibrer au rythme d’un set enflammé où dancehall, shatta et electro se mêleront pour une nuit de danse endiablée. Préparez-vous à transpirer de joie sur notre dancefloor de folie !

L’entrée est libre, avec une participation solidaire à partir de 5€.

Pour les plus impatient·es, sachez que 100 pré-ventes sont déjà disponibles – ne manquez pas cette opportunité de garantir votre place dans ce qui sera la soirée la plus en vue de ce printemps !

Nous avons une impatience débordante à l’idée de vous y retrouver et de partager ensemble ces moments de pur bonheur.

Venez comme vous êtes, apportez votre joie et votre envie de célébrer, car c’est ensemble que nous ferons de cette soirée Spring Break un total banger !

À bientôt sous les étoiles printanières

Les associations Engrainage et Saint-LGBTQI+

___INFOS PRATIQUES

–> BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE (Les Voisines du Quartier Confluence)

-> BILLETTERIE

– Prévente : 5€

– Sur Place : 5€ avant 21:00 / 8€ après 21:00

La jauge du 6b est limitée. Prenez dès maintenant votre prévente à 5€ et assurez-vous de participer à cette soirée inédite :

https://www.helloasso.com/…/sai…/evenements/spring-break

___Graphisme : @pyroliso

Typographies : Compagnon par Juliette Duhé, Léa Pradine, Valentin Papon, Chloé Lozano, Sébastien Riollier.

Distribuée par velvetyne.f

Contact : https://www.facebook.com/events/945364123719989 https://www.helloasso.com/associations/saint-denis-lgbtqi/evenements/spring-break?fbclid=IwAR3aRsWdzCBMi3MB0U8BLxz6WFe8uGtYNuz8Zzk1z4F4BUuN8CXzDAz9v9A

