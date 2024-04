Sport et montagne Centre de vacances chalet CYCLAMEN Chaux-des-Crotenay, lundi 22 avril 2024.

Sport et montagne dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 22 – 27 avril Centre de vacances chalet CYCLAMEN 10

Mise en place d’un séjour du 22 au 27 avril favorisant essentiellement la découverte du milieu montagnard par le biais d’animation sportives pour 45 jeunes domiciliés au sein du quartier de La Madeleine à Evreux. Ce séjour s’inscrit dans une pédagogie active. La vie et le milieu fournissent une large source de travail et des activités variées. Tout travail intellectuel demandé aux jeunes partira de leur vécu sur le terrain. Celui-ci s’articule autour de sorties, de visites d’activités sportives et de la vie en collectivité.

En amont

l’exploitation se fait essentiellement avant par des recherches documentaires et une étude approfondie des différentes activités .

Mise en place d’un journal de bord, mise en réseau de livres sur le thème de la montagne, acquisition d’un vocabulaire spécifique au milieu montagnard et sportif, calcule d’itinéraire, situer la région Bourgogne-Franche-Comté, le département du Jura et la ville de Chaux des Crotenay dans l’espace territorial français, étude et construction d’un itinéraire par la lecture d’une carte routière, étude de l’écosystème de la forêt

Pendant

Les activités prévues sont réparties tout au long du séjour:

Observer le milieu et le décrire en réinvestissant le vocabulaire acquis, étudier les activités de l’homme autour de la montagne, la flore et la fabrication d’un herbier, élaborer un journal de bord individuel recueillant les comptes rendus de journées, des visites et les impressions personnelles des enfants, écrire une carte postale, gérer son argent de poche (monnaie, échange, addition, soustraction) , comprendre les consignes de sécurité spécifiques à chacune des activités et en tenir compte, se déplacer sans appréhension et en toute sécurité, gérer ses émotions, respecter le matériel, s’entraider

Après

Réalisation d’une exposition à l’école/maison de quartier , écriture des légendes des photos sélectionnées, entrainement à l’oral pour présenter les affiches aux parents écriture des invitations, réalisation et décoration d’affiches.

Centre de vacances chalet CYCLAMEN 1 rue des vignes 39150 Chaux des Crotenay Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté

