Spongebabe in L.A. (4 love & anxiety) de Mercedes Dassy Centre Chorégraphique National d’Orléans Orleans, vendredi 21 juin 2024.

Spongebabe in L.A. (4 love & anxiety) de Mercedes Dassy Spongebabe in L.A. (4 love & anxiety) est un autoportrait mêlant fiction et réalité à la forme chimérique d’un concert, d’un spectacle de danse et d’un behind-the-scene. Vendredi 21 juin, 19h00 Centre Chorégraphique National d’Orléans Gratuit sur réservation

Spongebabe in L.A. (4 love & anxiety) est un autoportrait mêlant fiction et réalité à la forme chimérique d’un concert, d’un spectacle de danse et d’un behind-the-scene. Au long des répétitions d’un concert où s’alternent chansons, adresses intimes et/ou politiques au public et interludes chorégraphiées, une chanteuse mène la fiction en abordant avec nous le thème de la mutation, ces moments de vie dans lesquels nous n’avons d’autres choix que de nous métamorphoser.

Centre Chorégraphique National d'Orléans 37 rue du Bourdon Blanc, Orléans Orleans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

danse contemporaine

© Laetitia Bica