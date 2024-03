Speedrun sur Bloxfruit Maison du livre, de l’image et du son Villeurbanne, mercredi 17 avril 2024.

Speedrun sur Bloxfruit Jeux vidéo Mercredi 17 avril, 08h30 Maison du livre, de l’image et du son

Début : 2024-04-17T08:30:00+02:00 – 2024-04-17T10:00:00+02:00

Inscription en cliquant ici (ouverture des inscriptions le 16/03)

Tentez un speedrun sur Bloxfruit, le jeu phare de Roblox !

Le principe du speedrun : aller le plus rapidement et le plus loin possible dans le jeu. Battez vos amis en les prenant de vitesse et devenez le meilleur pirate ou soldat de la marine !

Maison du livre, de l'image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Cultures numériques 8-9 ans