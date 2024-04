Speed’ visite le couvent des Cordeliers Châteauroux, samedi 20 avril 2024.

Speed’ visite le couvent des Cordeliers Châteauroux Indre

Un guide, une mission vous faire découvrir l’histoire d’un lieu emblématique de Châteauroux au cours d’une visite express de moins d’1 heure. La visite idéale pour tous les visiteurs pressés !

S’il a été l’une des premières fondations de l’ordre franciscain en France au XIIIe siècle (et, surtout, l’une des plus importantes), notre couvent des Cordeliers a vécu de nombreuses vies au cours des siècles. Celui qui fut aussi tour à tour école, musée lapidaire, gymnase, prison et écurie disposera de moins d’une heure pour vous révéler ses secrets les mieux gardés !

Réservation Obligatoire. 33 3 EUR.

Début : 2024-04-20 17:00:00

fin : 2024-04-20 18:00:00

Rue Alain-Fournier

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire accueil@chateauroux-tourisme.com

