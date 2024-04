SPECTRA / BLACK MOTEL Leda Atomica Musique Marseille, jeudi 18 avril 2024.

SPECTRA / BLACK MOTEL ♫METAL♫ Jeudi 18 avril, 19h00 Leda Atomica Musique 5€ + 3€ d’adhésion annuelle

Ouverture des portes à 19h

Début du concert à 20h

Le Leda Atomica 63 rue Saint-Pierre, 13005 Marseille

Paf 5€ (paiement sur Shotgun ou sur place) + 3€ de frais d’adhésion (paiement sur place en espèces)

Bar sur place (paiement en espèces ou carte)

Vente de Merch sur place

SPECTRA (21h) (Heavy Metal – Marseille, FR)

Spectra est un groupe de Heavy Métal formé à Marseille en 2020. Après de nombreux concerts et dans le Sud de la France, les cinq musiciens publient un premier album éponyme en 2023 aux influences Big 4 et aux paroles dystopiques. En fin d’année Spectra sort le single unplugged « Lost » marquant une évolution vers un son plus mélodique. Ne manquez donc pas l’opportunité de voir le groupe en action, dévoilant en live des morceaux inédits de son futur album.

FFO / Pour les fans de: Metallica, Iron Maiden et Deep Purple

BLACK MOTEL (20h) (Nu Metal – Marseille, FR)

Sextet marseillais abrasif, Black Motel propose des sonorités puisant dans le meilleur des années 2000 pour faire ressurgir en live toute la violence en son public. Riffs ravageurs et mélodies entraînantes, le groupe propose une expérience unique qui risque bien de vous marquer au fer rouge.

FFO / Pour les fans de: Deftones, Rage Against The Machine, Eths

