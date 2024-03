Spectacles enfant Les P’tites Laines et Muzamoj Chemillé Chemillé-en-Anjou, vendredi 17 mai 2024.

Un spectacle musical ça vous tente ? Rendez-vous à St Lézin pour cet interlude musicale à faire en famille.

Participez à ces spectacles musicaux au cœur de Chemillé. Découvrez le programme juste ici

– 19h Muzamoj

Depuis plus de 8 ans, Eric Mandret et Anthony Delestre partagent leurs univers musicaux. Curieux d’explorer les musiques du monde, ils aiment jouer différents instruments collectés aux quatre coins de la planète : oud, kora, duduk, ukulélé, sanza… de cette rencontre sont nés plusieurs spectacles inspirés de contes et musiques du monde.

De ses spectacles, nos deux amis musiciens ont souhaité laisser une trace sonore en enregistrant les différents chants et musique extrait de leur répertoire au sein de l’album Dodo Di Mundo.

– 20h30 Les Petites Laines

En 2008, les P’tites Laines ont réalisé un projet de spectacles et de collectage de contes au Sénégal, incluant une résidence à Tambacounda et une restitution avec les écolières et écoliers ayant participé.

15 plus tard, cette expérience forte et marquante les accompagne encore et nourrit leur musique et leur répertoire d’histoires. Et l’idée a germé de proposer un vinyle au profit des projets pédagogiques d’une école sénégalaise avec laquelle ils sont en lien, l’école Dar Salam.

Les recettes des entrées seront versées à l’association Pour Toit .

L’association Pour Toit à pour objectif d’accueillir et d’accompagner les personnes réfugiées dans leur parcours administratif mais aussi dans leur vie quotidienne, en lien avec les associations du département, (collectif SOS migrants).

Le Bar d’à Côté sera ouvert dès 16h30 goûter et petite restauration.

Prix libre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 19:00:00

fin : 2024-05-17 22:00:00

Chemillé 4 Chemin de la Fontaine

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire info@unpasdecote.asso.fr

