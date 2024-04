Spectacles de marionnettes en vitraux « La Veuve et le chevalier » Musée historique de Haguenau Haguenau, samedi 18 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T20:40:00+02:00

Fin : 2024-05-18T22:45:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

La vitrailliste Mylène Billand proposera plusieurs représentations de son spectacle de marionnettes en vitraux « La Veuve et le chevalier ». Sur un texte du XIIe siècle et dans un décor médiéval, l’art du vitrail reprend sa fonction première : raconter des histoires.

Durée : 10 minutes

Musée historique de Haguenau 9 rue du Maréchal Foch, 67500 Haguenau Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est 03 88 90 29 39 http://www.ville-haguenau.fr/ Situé dans un bâtiment de style néo renaissance, le musée possède une des plus importantes collections françaises de l’Age du Bronze et du Fer, ainsi que de beaux objets de l’époque gallo-romaine. Les sculptures médiévales, le mobilier, les pièces d’orfèvrerie et les faïences témoignent du riche passé de la ville depuis le Moyen Age jusqu’au XIXème siècle.

© Mylène Billand