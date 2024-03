SPECTACLE VOYAGE FÉÉRIE SUR GLACE PATINOIRE ICE ARENA Metz, dimanche 21 avril 2024.

Dimanche

Dimanche

Un merveilleux périple en compagnie de 16 artistes internationaux de la troupe.

Un divertissement familial, qui vous emportera dans un mélange de poésie, d’humour et d’émotions. Retrouvez sur cette date, la présence exceptionnelle de Maé-Bérénice Meite, sextuple championne de France et qui a participé à 2 jeux olympiques.

Au cœur d’un village lointain, se trouve un arbre qui protège les habitants depuis des siècles. Cet arbre, composé de 4 pierres, a le pouvoir de préserver et rendre heureux chaque personne qui le touche. Un des habitants du village, Oscar, qui n’aime pas voir les gens heureux, a décidé lors de la grande célébration annuelle de briser les pouvoirs de l’arbre en volant les pierres qui lui fournissent son énergie.

La grande voyante Irina présage la catastrophe et essaie de l’en empêcher, mais elle est trop faible pour y parvenir. Elle charge alors sa fille Sophia de la mission périlleuse de récupérer les 4 pierres.

Sophia l’aventurière sera accompagnée de l’oiseau d’or Sirine, pour la guider lors de sa quête. Ils vont ainsi parcourir le monde à la poursuite d’Oscar qui a caché les fleurs dans des lieux bien étranges. Sophia devra affronter des serpents, des ours polaires, des squelettes …et faire preuve de courage et d’astuces pour déjouer les mauvais coups d’Oscar.

Réussira-t-elle à retrouver les pierres ? Le village sera t’il sauvé ? Tout public

20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 20:00:00

fin : 2024-04-21 22:00:00

PATINOIRE ICE ARENA 48 bvd St Symphorien

Metz 57050 Moselle Grand Est

