SPECTACLE VACANCES OBLIGATOIRES Liverdun, dimanche 21 avril 2024.

SPECTACLE VACANCES OBLIGATOIRES Liverdun Meurthe-et-Moselle

Dimanche

Une pièce de Bruno Bachot avec Elodie Bouleau et Bruno Bachot. Patrick est addict… au travail. Il passe plus de temps dans ses dossiers qu’avec sa femme et son fils. Suite à un malaise, il se retrouve interné en maison de repos. Coupé du monde extérieur, il n’a ni dossiers, ni ordinateur, ni portable… Il doit faire face à une psychologue au caractère bien trempé, qui n’a pas la langue dans sa poche. Patrick doit lui prouver qu’il est » désintoxiqué » du travail, sinon il ne pourra pas sortir et retrouver sa famille… et son job ! Pour la première fois de sa vie, il ne doit rien faire ! Ça tombe mal : il est en passe de réaliser le plus gros coup de sa carrière.

réservations : oma.liverdun@gmail.comTout public

8 EUR.

Début : 2024-04-21 16:30:00

fin : 2024-04-21

Allée de Bretagne

Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est

