Spectacle « Une chaussure dans le bocal » Espace Polyvalent Ciboure, samedi 13 avril 2024.

Début : 2024-04-13 15:30

Fin : 2024-04-13 16:10

Un spectacle cocasse et tendre à déguster en famille.

https://billetterie-ciboure.mapado.com/event/300135-spectacle-une-chaussure-dans-le-bocal-ikusgarria

Dans la pénombre d’une cordonnerie-poissonnerie blanchisserie du marais, l’hôtesse des lieux semble avoir oublié le bruit du monde.

Mais aujourd’hui, le téléphone sonne, les affaires reprennent, et voilà que deux histoires s’immiscent, « Les souliers rouges » et « La petite sirène » d’Hans Christian Andersen.

Notre conteuse loufoque va alors tenter de sortir les pieds de la vase et de partir en voyage en Italie.

Espace Polyvalent 64500 Ciboure Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques