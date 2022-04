Spectacle – The Clumsy Cartoon Show Morteau, 1 juin 2022, Morteau.

Spectacle – The Clumsy Cartoon Show Théâtre Place de la Halle Morteau

2022-06-01 16:00:00 – 2022-06-01 16:45:00 Théâtre Place de la Halle

Morteau Doubs Morteau

8 EUR Sur réservation. Clumsy se traduit en français par maladroit… Ce magicien déjanté entraine petits et grands dans son univers, entre magie et humour. Depuis plus de 15 ans, cet éternel enfant qui semble enfermé dans un corps trop grand pour lui, enchaine les tours de passe passe avec une maladresse touchante. Il est le premier surpris lorsque sortent de son chapeau lapins et nez de clown, et les fait ensuite disparaître sans trop savoir comment.

+33 3 81 67 18 53 https://billetterie.morteau.org/

