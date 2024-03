SPECTACLE STAND UP AND DOWN Salle multi-activités Contrisson, vendredi 5 avril 2024.

Soirée spectacle et repas facultatif (2,5 € spectacle seul ou 10 € avec repas).

Un comédien fan de Robin Williams est persuadé que son idole va lui montrer la route du succès. Sous le regard de son meilleur ami photographe, il se raconte, rembobine le fil, s’expose, confronte l’homme dont il a fait son exemple, celui qui a mis fin à ses jours en 2014 à Paradise Cay. Un portrait en miroir où questionner ses modèles de construction, c’est aussi montrer les loges, et tout ce qui peut s’y tramer.

Réservations au 06.09.94.49.04 ou mediation.ruedelacasse@gmail.comTout public

2.5 EUR.

Salle multi-activités Rue du stade

Contrisson 55800 Meuse Grand Est mediation.ruedelacasse@gmail.com

