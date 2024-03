Spectacle sous yourte « Dori » par Le Cirque-des-Petites-Natures Parc du Château de Girard Mèze, samedi 20 avril 2024.

Spectacle sous yourte « Dori » par Le Cirque-des-Petites-Natures De clown en contorsions, on s’attache à celle qui parle avec humour de sa fragilité́. Elle s’emberlificote, perd l’équilibre, dégringole. On rit, chante et on se relève ensemble pour célébrer la vie. 20 et 21 avril Parc du Château de Girard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T17:00:00+02:00 – 2024-04-20T18:30:00+02:00

Fin : 2024-04-21T17:00:00+02:00 – 2024-04-21T18:30:00+02:00

Goûter-spectacle pour panser ensemble suivi d’un temps d’échange !

Dori, un personnage aussi cabossé qu’audacieux nous invite à célébrer son âge avancé. Durant les préparatifs de la fête, elle se remémore ses anniversaires passés, depuis ses huit ans, jour de traumatisme… Dori nous confie son parcours de vie sur les chemins de résilience. Aussi maladroite qu’audacieuse, elle entraîne une réflexion collective sur la participation de chacun.e et l’approche de l’autre.

Un projet de sensibilisation au consentement pour un public intergénérationnel.

Parc du Château de Girard Pl. des Micocouliers, Mèze Mèze 34140 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet/FR/catalogue-MEZE.wb?REFID=snU0AAAAAADvAA »}]