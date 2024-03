Spectacle sensoriel ÉCLAT DE GRAINE – Cie Du O des Branches Le grand séchoir – Maison du pays de la noix Vinay, samedi 1 juin 2024.

Spectacle sensoriel ÉCLAT DE GRAINE – Cie Du O des Branches Il suffit de peu de choses : quelques graines et de l’amour pour donner naissance au vivant. Elles essaiment, écoutent, chuchotent, s’endorment et voyagent…Mais qui sont-elles ? Samedi 1 juin, 15h00 Le grand séchoir – Maison du pays de la noix Tarif unique 5€

Début : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T15:30:00+02:00

Il suffit de peu de choses : quelques graines et de l’amour pour donner naissance au vivant. Elles essaiment, écoutent, chuchotent, s’endorment et voyagent…Mais qui sont-elles ?

« Éclat de graine » est un spectacle sur les graines et le vivant dans la douceur poétique du papier végétal et du geste dansé. Comme une caresse ou un souffle, la graine s’éveille invitant le public dans un voyage au cœur du végétal. Entre jeu, manipulation d’objets et mouvement dansé, cette forme légère à destination du jeune public s’invite dans le parc du Grand Séchoir.

Durée 30 minutes – Public familial et jeune public dès 1 an

Réservation obligatoire au 04.76.36.36.10.

Le grand séchoir – Maison du pays de la noix 705, route de Grenoble, 38470 Vinay, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Vinay 38470 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 36 36 10 http://www.legrandsechoir.fr https://www.facebook.com/pages/Le-Grand-Sechoir/218380091517029 [{« type »: « phone », « value »: « 0476363610 »}, {« type »: « email », « value »: « info@legrandsechoir.fr »}] Situé face aux majestueux contreforts du Vercors, le Grand Séchoir est au cœur d’un parc paysager où il fait bon flâner parmi les noyers du monde entier ou à l’ombre des variétés anciennes.

Dans un ancien séchoir rénové de façon résolument contemporaine, le Grand Séchoir met en partage les contes et légendes autour de la noix, le métier de nuciculteur d’hier à aujourd’hui, le patrimoine des séchoirs à noix ou les utilisations de la noix et du noyer grâce à une muséographie attractive et des collections variées.

©CieDuOdesBranches