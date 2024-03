Spectacle Saint-Jean de l’ours Conte itinérant en 7 tableaux Musée Urgonia Orgon, mercredi 24 avril 2024.

Spectacle Saint-Jean de l’ours Conte itinérant en 7 tableauxFamilles

Jean, ni tout à fait humain ni tout à fait animal, fils d’une femme et d’un ours, traverse des épreuves d’une dureté exceptionnelle. Cette histoire qui vous sera contée par Sylvie Vieville (Compagnie Amarande) sur le Sentier de la Pierre trouve ses racines dans des mythes très anciens, mais il y a peu, les bergers de la Crau se la transmettaient encore



Réservations obligatoires et places limitées. 3 3 EUR.

Début : 2024-04-24 14:00:00

fin : 2024-04-24 16:00:00

Musée Urgonia Chemin des Aires

Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur urgonia.mediation@orgon.fr

