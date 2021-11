Sartrouville Médiathèque de Sartrouville Sartrouville, Yvelines Spectacle « Safari Arctique » Médiathèque de Sartrouville Sartrouville Catégories d’évènement: Sartrouville

Spectacle « Safari Arctique » Médiathèque de Sartrouville, 21 janvier 2022, Sartrouville. Spectacle « Safari Arctique »

Médiathèque de Sartrouville, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:00

La compagnie l'Allégresse du Pourpre présente « un safari arctique », d'après les racontars de l'écrivain danois Jørn Riel. Avec un humour caustique, avec un sens très raffiné du burlesque et une grande tendresse, Jørn Riel a écrit des histoires sur une communauté de trappeurs du nord-est groenlandais. Le conteur Fred Pougeard a adapté plusieurs de ces récits râpeux qu'il livre en duo avec le musicien Renaud Collet, à l'occasion de cette 6e édition des Nuits de la lecture.

2022-01-21T20:00:00 2022-01-21T21:15:00

