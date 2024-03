Spectacle : représentation théâtrale Hôtel de Ville L’Aigle, samedi 18 mai 2024.

Spectacle : représentation théâtrale « Bienvenue au Musée » de Johan CORBARD. Samedi 18 mai

Spectacle « Bienvenue au Musée » de Johan CORBARD (20 minutes).

Deux saynètes entraînent les spectateurs dans la visite d’un musée.

Un musée me direz-vous ? Quoi de plus banal qu’un musée !

Mais tout dépend des visiteurs et des oeuvres exposées.

Horaires des représentations : 18h00, 18h45 et 19h30.

Lieu : salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville.

Hôtel de Ville Place Fulbert de Beina, 61300 L’Aigle L’Aigle 61300 Orne Normandie

