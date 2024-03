Spectacle-promenade : Tatihou, une île à fleur de nez Ile Tatihou Saint-Vaast-la-Hougue, samedi 1 juin 2024.

Spectacle-promenade : Tatihou, une île à fleur de nez Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Ile Tatihou Durée 1h, spectacle gratuit, pour vous rendre sur l’île vous devez posséder le forfait Tatihou qui est pour l’occasion à tarif réduit (10,5€ adulte, 5,5€ 3-18 ans).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:30:00+02:00 – 2024-06-01T11:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T16:15:00+02:00 – 2024-06-02T17:15:00+02:00

Au printemps, le jardin de Tatihou est foisonnant avec des ambiances très exotiques et des parfums qui font voyager. Les cinq sens au jardin seront très sollicités au cours de cette déambulation et les artistes du Dit de L’eau, étant aussi des scientifiques, se feront un plaisir de vous faire découvrir les fragrances des plantes de Tatihou. Suivez-les pendant une heure sur un ou deux des parcours proposés. Un circuit est proposé depuis la maison des douaniers le matin, un autre depuis la Galerie d’histoire naturelle l’après-midi. La promenade sera ponctuée par les interventions de Sandrine Quillet (scientifique), Grégoire Quillet ( Musique electronique et multimédia, percussions) et Béatrice Laforge (musique électronique et chant lyrique) pour une déambulation olfactive, musicale et poétique.

Ile Tatihou Ile de Tatihou, 50550 Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie http://tatihou.manche.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 17 86 54 95 »}] L’île Tatihou est ouverte au public depuis 1992. Ce lieu est chargé d’histoire. Les fortifications et le patrimoine naturel qu’il abrite en témoignent. Le conservatoire du littoral assure la protection du site de façon à accroître la biodiversité et dans un souci de gestion respectueuse de l’environnement.

©Le Dit de L’Eau