Spectacle poético-musical: Espars & Exposition « Brigitte Bardot, au-delà de l’image » Spectacle constitué de lectures accompagnement musical / Exposition « Brigitte Bardot, au-delà de l’image », célébration d’une icone du cinéma. Samedi 18 mai, 17h00 Citadelle de Villefranche sur mer Entrée libre

Début : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Rertrouvez le spectacle poético-musical: Espars, à l’auditorium de La Citadelle à 19h. Places limitées. Poéme épique de Sébastien Cagnoli, Prix Méditerrannée poésie 2023. Le récit évoque une traversée de Villefranche à Cagliari sous Victor- Amédée III, accompagné par Amédée Briggen piano à queue et Michel Pallanca aux pianos jouets.

Exposition « Brigitte Bardot, au-delà de l’image », actrice qui su inspirer les artistes, les femmes et les cinéastes du monde entier et magnétiser les photographes les plus talentueux. Une exposition inédite rendant hommage à uune icone authentique et libre inventant le « style Bardot ».

Citadelle de Villefranche sur mer place emmanuel philibert 06230 villefranche-sur-mer Villefranche-sur-Mer 06230 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

