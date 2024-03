Spectacle Place aux mômes La P’tite Fabrik d’Histoires Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo, mercredi 17 avril 2024.

Spectacle Place aux mômes La P’tite Fabrik d’Histoires Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

La P’tite Fabrik d’Histoires par la compagnie « Chap’ de Lune »

Une mouche avalée par une grenouille, une vache qui croit que la lune s’est noyée dans un lac, une carotte qui ne veut pas sortir de terre, un taureau tyran qui cherche à marier son fils.

De Gertrude la Vache au Renard affamé, la P’tite Fabrik d’Histoires vous propose un voyage poétique et facétieux où les animaux et les hommes parlent le même langage !

Des cascades de mots en chair et en os, de l’humour, sourire garanti

A partir de 3 ans.

Accès dans la limite des places disponibles.

Sans réservation .

Début : 2024-04-17 16:30:00

fin : 2024-04-17 17:15:00

Salle d’Armor Boulevard de la Mer

Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne

