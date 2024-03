Spectacle performance les enfants d’Izieu à l’occasion de la nuit Européenne des musées Maison d’Izieu Izieu, samedi 18 mai 2024.

Spectacle performance les enfants d’Izieu à l’occasion de la nuit Européenne des musées La Maison d’Izieu participe à la Nuit européenne des musées. Samedi 18 mai, 10h00 Maison d’Izieu Tarif normal 10€ / adhérent 5€ / gratuit pour les moins de 26 ans.

La Maison d’Izieu participe à la Nuit européenne des musées.

Au programme :

• Visite de la maison, lieu de vie où vécurent les enfants et adultes de la Colonie

• Parcourez le musée : son exposition permanente « histoire, justice, mémoire » et l’exposition temporaire « L’année 1943 à la colonie »

• Découvrez l’application « Sabine Zlatin », sa vie d’artiste, de libraire, d’éditrice, d’écrivaine et de femme engagée.

Spectacle performance, les enfants d’Izieu

Avec Rolande Causse (écrivaine), Pascale Blaison (acteur), Gilles Rapaport (dessinateur), Lionel Belmondo (musicien), Laurent Fickelson (musicien)

Ce spectacle performance rassemble ! Dit par Pascal Blaison, le texte de Rolande Causse alterne ou se joint à la musique. Lionel Belmondo, multi-instrumentiste, a choisi des œuvres peu connues mais liées à l’histoire, avec Laurent Fickelson au piano et un quintette à vent pour l’accompagner. La projection de photographies, de dessins des enfants et d’illustrations improvisées en direct par Gilles Rapaport vient amplifier les émotions des spectateurs.

Horaire : 18h

Tarifs : normal 10€ / adhérent 5€ / Gratuit pour les moins de 26 ans

Informations et programme détaillé disponibles sur www.memorializieu.eu

À Izieu, le musée-mémorial, accroché aux montagnes du Bugey, dans l'Ain et surplombant le Rhône, offre un panorama unique sur le Dauphiné, la Chartreuse, et le Vercors à quelques kilomètres seulement de la Savoie et de l'Isère. Situé sur un territoire apprécié pour ses vignobles, ses lacs et rivières et pour son patrimoine bâti, le musée-mémorial est un lieu de vie, de mémoire et d'éducation.

Visiter la Maison d’Izieu, c’est partir sur les traces de l’histoire de France et des 44 enfants juifs et de leurs 7 éducateurs raflés le 6 avril 1944 à la maison d’Izieu. La visite du musée-mémorial est une étape indispensable pour découvrir le contexte historique de la Seconde guerre Mondiale, les réseaux de sauvetage des enfants juifs, la justice pénale internationale mais également les valeurs humanistes portées par Sabine Zlatin, l’ancienne directrice de la Colonie d’Izieu et son engagement pour que vive la mémoire dans ce lieu et que les traces du passé nourrissent le présent et l’avenir.

L’histoire des enfants de la Colonie d’Izieu est connue dans le monde entier suite au procès de Nuremberg en 1945 et à celui de K. Barbie à Lyon en 1987. Ce dernier fut le premier procès pour crime contre l’humanité en France grâce à l’action des époux Klarsfeld et à de nombreux témoins. En 1988 se constitue autour de Sabine Zlatin et l’ancien sous-préfet de Belley Pierre-Marcel Wiltzer l’association du « Musée mémorial des enfants d’Izieu ». Devenu lieu de la mémoire nationale par le décret présidentiel de 1993, le musée-mémorial a été inauguré en 1994 par le Président de la République François Mitterrand. Le 6 avril 2015, le président de la République François Hollande inaugure la nouvelle extension. Parking gratuit, accès PMR, Label Accueil vélo, à 1,8 km de la via rhona

