Spectacle Papic Place de l’Église Ploufragan, mercredi 10 avril 2024.

Sacha admire Papic, son grand-père à la longue barbe piquante. Dans cette barbe, Sacha pioche des objets cachés. Ceux-ci représentent autant d’histoires et de souvenirs qui, par le récit du grand-père, reprennent vie. L’enfant grandit, questionne, et le grand-père qui vieillit l’invite dans son passé et retrace l’origine de leur famille. La dernière création de la compagnie Drolatic Industry nous propose une histoire qui parle avec tendresse du temps qui passe et du lien entre les

générations. Papic pose la question de la place d’un enfant dans sa famille, ou comment il peut, en grandissant et restant curieux du passé, se sentir riche d’hériter de ses ancêtres. D’après le livre Les Trésors de Papic d’Émilie Soleil et Christian Voltz (Bayard Éditions).

Dès 3 ans. 35 min. .

Début : 2024-04-10 15:30:00

fin : 2024-04-10 16:05:00

Place de l’Église Espace Victor Hugo

Ploufragan 22440 Côtes-d’Armor Bretagne

