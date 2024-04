SPECTACLE MUSICAL LOVE SONGS COVER Espace Robert Flambeau Mirecourt, dimanche 16 juin 2024.

SPECTACLE MUSICAL LOVE SONGS COVER Espace Robert Flambeau Mirecourt Vosges

Dimanche

Spectacle musical Love Songs cover

Laissez-vous porter par des chansons d’amour.

Les chansons d’amour sont ici revisitées… Le chant, la musique et la danse s’entremêlent et se répondent entre contrastes et harmonie. L’écriture chorégraphique se tisse dans un rapport intime aux textes des chansons avec comme point de départ la chanson de gestes, qu’elle s’efforce de déplacer, de décaler, de tordre. Un spectacle musical et dansé qui surprend et fait entrer dans l’intime à travers les gestes et la musique. Avec Anne Marion et Sébastien Cormier, chorégraphes et danseurs ; Audrey Pierre, chanteuse ; l’orchestre à cordes de l’École de Musique de Mirecourt ; les lycéens de l’option danse du lycée Jean-Baptiste Vuillaume de Mirecourt. Arrangements Jean-Nicolas Mathieu.

Tout public dès 7 ans.

Réservation conseillée.Tout public

5.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16 18:00:00

fin : 2024-06-16 19:00:00

Espace Robert Flambeau 19 Avenue Charles Duchêne

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est info@musee-mirecourt.fr

