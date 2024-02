Spectacle musical Le Récital Chamberet, dimanche 23 juin 2024.

Spectacle musical Le Récital Chamberet Corrèze

Chamberet Village Accordéon vous propose Le Récital, un opéra de boulevard que la Compagnie Champs Lyriques.

Toujours en recherche d’une méthode transgenre, entre la musique et le théâtre, l’équipe, avec aux commandes Arnaud Perrin (texte et mise en scène), nous montre les coulisses burlesques d’un récital très mal engagé.

Francesca Gianni (Christelle Grimal) et Jean-Francis Dumonteuil (Olivier Serindat) campent deux egos terribles, en proie pourtant à de cuisantes désillusions, musicales et humaines. Leur pianiste, Birgit Van dem Homberg (Christine Salziger) tente l’impossible pour leur donner une dernière occasion de se faire remarquer.

Fable humoristique sur le couple et les chanteurs mise en musique avec Puccini, Gounod, Offenbach, Mozart…

Entrée 10€. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 17:00:00

fin : 2024-06-23

Salle des Fêtes

Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@chamberet-festival-accordeon.net

L’événement Spectacle musical Le Récital Chamberet a été mis à jour le 2024-02-27 par Office de Tourisme Terres de Corrèze