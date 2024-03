SPECTACLE MUSICAL IONNDA Remiremont, vendredi 12 avril 2024.

Crée en 2019, le duo Ionnda est formé de la chanteuse Diane BUCCIALI et la harpiste Fanny FUCHS.

Il tient son nom de l’appel des Selkies, ces sirènes, mi femmes, mi phoques qui peuplent les légendes des Hébrides en Ecosse, gardiennes du royaume des profondeurs de la mer.

Entre musiques d’Irlande, d’Écosse et quelques écarts vers l’Angleterre, le duo déambule, racontant les paysages escarpés et l’amour des boucles rousses, les amitiés indéfectibles et les écarts des vagues, dans un répertoire de chansons que la harpe accompagne avec douceur et finesse.

Chant : Diane BUCCIALI

Harpe : Fanny FUCHSTout public

10 EUR.

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12

28 rue de la Joncherie

Remiremont 88200 Vosges Grand Est

