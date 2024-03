Spectacle musical et familial Le Voyage de la goutte d’eau Salle des Carbonniers Castillonnès, mercredi 10 avril 2024.

Spectacle musical et familial, de Gyraf.

Monsieur GYRAF se réveille un matin et va faire sa routine en se débarbouillant le visage sur le bord du Lot, il croise une goutte d’eau qui lui dit je reviendrai .

L’artiste prend alors son costume d’inventeur pour imaginer ce que pourrait être ce voyage cyclique d’une mini goutte d’eau le trajet le long de la rivière, puis la plongée dans l’océan, l’évaporation grâce au soleil, la formation du nuage dans le ciel, la pluie qui tombe sur nos têtes, le passage magique dans la nappe phréatique et enfin le retour via la source jusqu’au début de son processus.

D’une goutte d’eau il y a toujours à entendre et à voir, car elle peut nous raconter son histoire . 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 15:00:00

fin : 2024-04-10

Salle des Carbonniers Place des Cornières

Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@vous-etes-ici.org

