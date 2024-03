Spectacle musical Alice Le Poulailler Le Havre, vendredi 19 avril 2024.

Spectacle musical Alice Le Poulailler Le Havre Seine-Maritime

Une création de la compagnie Azerty et du Poulailler.

« Alice », c’est l’histoire d’un voyage et d’un personnage étrange qui chemine et grandit, dans son univers entre le monde, la vie et l’art.

Paroles et musiques Emilie Boisselier

Piano et chant Emilie Yojenka

Scénographie et décors Eric Maniable, Floriane Foisneau et Ronan Le Duff

Lumières Eric Maniable

Costumes Anne-Laure Doidy

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:30:00

fin : 2024-04-19

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lepoulailler-lehavre.fr

L’événement Spectacle musical Alice Le Havre a été mis à jour le 2024-03-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie