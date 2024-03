Spectacle « Métamorphoses » Patronage laïque Niort, jeudi 4 avril 2024.

Spectacle « Métamorphoses » Patronage laïque Niort Deux-Sèvres

Dans son nouveau spectacle, « Métamorphoses », le groupe vocal et théâtral Chanson ose pousser la porte d’un univers souvent ignoré celui de l’hôpital psychiatrique.

Avec naïveté et tendresse, laissez-nous vous embarquer dans cette découverte poétique et sensible. Des femmes et des hommes dans une cour d’hôpital désaffectée. Malades et soignants. Perclus de douleur et impuissants. Seuls. Comment leur regard pourra-t-il changer? Deviendront-ils lumineux pour que le monde se métamorphose ? C’est ensemble qu’ils pourront avancer et faire sauter les barreaux et les verrous qui nous séparent. Du chant, du jeu, de l’émotion, de la tendresse, de la musique et puis du rire aussi…

Les 4, 5, 6, 11, 12 avril 2024 à 20h30

et le 13 avril 2024 à 14h30 et 20h30

Renseignements: 06 77 09 18 09 et 06 77 51 32 50

Réservations: Helloasso Chanson Niort 79 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 20:30:00

fin : 2024-04-13

Patronage laïque 40 Rue de la Terraudière

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L’événement Spectacle « Métamorphoses » Niort a été mis à jour le 2024-03-01 par OT Niort Marais Poitevin