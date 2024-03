Spectacle Manu Payet Espace Bocapole Bressuire, samedi 19 octobre 2024.

Spectacle Manu Payet Espace Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Et si on reprenait là où on l’avait quitté ? Au petit matin, ivre, endormi sur le canapé avec le chien…

3 ans après son dernier spectacle, Emmanuel, Manu Payet revient, papa et boomer, sans tabac et sans gluten vous raconter sa suite, Emmanuel 2.

Placement numéroté assis, ouverture des portes à 19 h.

Réservation dans les lieux de vente habituels. 45 45 EUR.

Début : 2024-10-19 20:00:00

fin : 2024-10-19

Espace Bocapole Bocapole

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bocapole@bocapole.fr

