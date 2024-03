Spectacle « Manon des sources, le musical » Théâtre Comœdia Aubagne, jeudi 18 avril 2024.

Spectacle « Manon des sources, le musical » Théâtre Comœdia Aubagne Bouches-du-Rhône

Manon des Sources, le Musical est l’adaptation scénique du diptyque L’Eau des collines (Jean de Florette et Manon des sources), chef-d’œuvre de Marcel Pagnol.

Développé en collaboration avec Nicolas Pagnol, ce spectacle fédérateur est sans conteste l’un des événements marquants au plan national du cinquantenaire de la disparition du plus universel des Provençaux.

Tout en respectant l’œuvre originale, elle offre des chorégraphies et des visuels modernes. Vingt artistes sont présents sur scène pour incarner les personnages cultes.

Les chansons de cette comédie musicale, signées par Jean-Jacques Thibaud et Julien Vallespi, seront présentées en avant-première à Aubagne. Ce show s’installera ensuite à Paris à la fin de l’année avant de partir en tournée dans toute la France. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 20:00:00

fin : 2024-04-18

Théâtre Comœdia Cours Maréchal Foch

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Spectacle « Manon des sources, le musical » Aubagne a été mis à jour le 2024-02-28 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile