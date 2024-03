Spectacle « L’incroyable Dynastie de Monsieur Poubelle » de Mr Charly Salle des fêtes de Saint-Aignan-de-Cramesnil Le Castelet, vendredi 5 avril 2024.

Spectacle « L’incroyable Dynastie de Monsieur Poubelle » de Mr Charly Salle des fêtes de Saint-Aignan-de-Cramesnil Le Castelet Calvados

Ce spectacle sur le sans-déchet, le recyclage, le compost et le réemploi se déroule en plusieurs saynètes, correspondant à différentes salles du musée. Pour y accéder, Isaac Poubelle arrière arrière petit-fils de l’inventeur de la poubelle, invite le public à participer à des devinettes et jeux divers.

Venez visiter le seul musée de la poubelle au monde.

Organisé par la commune du Castelet, dans le cadre du programme des Rendez-Vous du Castelet.

Inscription obligatoire auprès de la mairie par téléphone.

Spectacle à partir de 6 ans

Accompagnement financier de l’événement de la Région Normandie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 18:30:00

fin : 2024-04-05 19:45:00

Salle des fêtes de Saint-Aignan-de-Cramesnil 12 rue du 07 août 1944

Le Castelet 14540 Calvados Normandie mairie@commune-le-castelet.fr

L’événement Spectacle « L’incroyable Dynastie de Monsieur Poubelle » de Mr Charly Le Castelet a été mis à jour le 2024-03-14 par OT Caen la Mer