Spectacle L’Imaginarium par la Cie Créa spectacle Beuzeville, mercredi 24 avril 2024.

Spectacle L’Imaginarium par la Cie Créa spectacle Beuzeville Eure

Montez dans le bus, devenu salle de spectacle et visitez cet étrange musée un cabinet de curiosités vraisemblablement laissé à l’abandon où tout à coup les objets prennent vie et racontent leur histoire. Et là, muni d’un boîtier de vote, vous guiderez le personnage principal avant qu’il ne soit trop tard. Entre monde réel et fantastique, la frontière est parfois mince, venez vivre l’expérience !!

Durée 50min

À partir de 9 ans

Début : 2024-04-24 09:30:00

fin : 2024-04-24

Médiathèque de Beuzeville

Beuzeville 27210 Eure Normandie

