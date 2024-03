Spectacle L’homme tempéré à Bibracte musée de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray, mercredi 24 juillet 2024.

Spectacle L’homme tempéré à Bibracte musée de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

Un spectacle-lecture d’Elie Guillou, membre du jury du prix littéraire Jacques Lacarrière.

Elie Guillou est chanteur, poète, écrivain et metteur en scène.

En 2012, Elie Guillou se rend dans le sud-est de la Turquie afin d’y rencontrer les dengbejs, des chanteurs traditionnels. II y découvre la condition des Kurdes, un peuple apatride dont la lutte est réprimée dans le sang. A son retour en France, il peine à rendre compte de cette urgence lointaine. Comment témoigner ? Et comment vivre sa paix quand la guerre existe ?

L’homme tempéré explore et questionne ce qui se joue entre un jeune homme ayant grandi dans un pays en paix et les enfants, femmes et hommes du Kurdistan, dont le quotidien n’est que guerre depuis le début du XXe siècle. Il y raconte sa colère, sa honte face à l’impuissance, mais aussi la douleur à l’épreuve de la douceur. 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-24 20:30:00

fin : 2024-07-24 23:00:00

musée de Bibracte 2 route Jacques-Gabriel Bulliot

Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Spectacle L’homme tempéré à Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray a été mis à jour le 2024-02-28 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)