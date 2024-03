Spectacle » Les petits pas sont lune » Seltz, mercredi 10 avril 2024.

Spectacle » Les petits pas sont lune » Seltz Bas-Rhin

Spectacle par Aurélie Piette avec la Cie L’étoile et les fils

les petits pas nous emmènent dans la lune. »

Il était une fois dans une très grande forêt un papi tout en sel et une mamie tout en sucre, une petite chouette qui avait perdu

sa maman, une citrouille qui roule et des animaux malicieux aux grands yeux. Parce que rien ne sert de courir, des contes courts pour nourrir l’imagination. Un voyage au pays des histoires avec la marelle à histoires de la Terre jusqu’au ciel !

Tout public dès 3 ans.

Durée du spectacle 30 min. Inscription obligatoire. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 14:30:00

fin : 2024-04-10

rue Gal De Gaulle

Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est mediatheque@ville-seltz.fr

L’événement Spectacle » Les petits pas sont lune » Seltz a été mis à jour le 2024-03-11 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg