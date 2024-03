Spectacle les fantasticks Vogelgrun, samedi 20 avril 2024.

Spectacle les fantasticks Vogelgrun Haut-Rhin

The Fantasticks est un incontournable du répertoire américain. Mise en scène par Myriam Marzouki, cette comédie musicale de poche avec accompagnement de piano et de harpe sera emmenée par les jeunes chanteurs de l’Opéra Studio de l’Opéra national du Rhin.

Cette version est chantée et parlée en français, avec un tube que tout le monde connaît ( Try to Remember ) et avec bien d’autres chansons irrésistibles, pour tous publics de 9 à 99 ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 20:00:00

fin : 2024-04-20

Art'rhena

Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est

