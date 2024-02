Spectacle Les Fantasticks Sarre-Union, vendredi 5 avril 2024.

« Un conseil à tous les parents¿: interdisez à vos enfants ce que vous voulez qu’ils fassent¿; vous serez alors certains qu’ils le feront¿! Il ne s’agit pas de manipulation mais bien d’éducation. Et rappelez-vous¿: c’est pour leur bien. Cette méthode originale est expérimentée avec succès par Mme Hucklebee et M. Bellomy. Pour favoriser l’union de leurs enfants, ils inventent une fausse dispute, dressent un mur entre leurs deux maisons et leur interdisent toute communication. Résultat¿: l’amour est tout de suite au rendez-vous. Attention cependant à ne pas révéler le pot aux roses, car rien n’est plus ennuyeux pour des enfants qu’un destin tout tracé.

Librement inspirée d’une pièce d’Edmond Rostand, la comédie musicale The Fantasticks détient le record absolu de longévité, avec près de quarante-deux années passées à l’affiche du même théâtre new-yorkais. Son histoire rocambolesque, à mi-chemin entre Roméo et Juliette et Così fan tutte, et ses titres à succès comme ¿Try to Remember¿ , devenu un standard du répertoire américain (et un tube publicitaire), en ont fait une œuvre phare de l’Off-Broadway. Elle est interprétée en version française par les artistes de l’Opéra Studio dans un spectacle pour petits et grands de Myriam Marzouki, présenté en tournée régionale. »

Opéra national du Rhin Tout public à partir de 9 ans Réservation auprès de l’OT Durée 2h – Tarifs: 10e par adulte et 5e par enfant EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:00:00

fin : 2024-04-05

Sarre-Union 67260 Bas-Rhin Grand Est

