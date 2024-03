Spectacle Les Étoiles Noires Quelque chose de magique Pontarlier, vendredi 24 mai 2024.

Spectacle créé par des chanteurs, musiciens, danseurs, bénévoles et amateurs, pour Semons l’Espoir, afin d’améliorer l’accueil des personnes hospitalisées et de leurs familles. Soyez vous aussi les acteurs de cet élan de générosité, où la bonne humeur, l’émotion et le partage seront au rendez-vous.

Nouveau spectacle 2024 « Quelque chose de magique ».

Billetterie en vente prochainement à l’Office de Tourisme de Pontarlier. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 20:30:00

fin : 2024-05-24

Espace Pourny

Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

