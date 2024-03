Spectacle le sens de la vie Vogelgrun, samedi 13 avril 2024.

Spectacle le sens de la vie Vogelgrun Haut-Rhin

De courts poèmes en pachtou, mis en scène et en musique, retranscrits grâce au papier tour à tour tableau, costume, marionnette. A partir de 14 ans.

Loin des stand-up survitaminés à la recherche de la punchline qui tue, Alexis Le Rossignol offre un spectacle à l’image d’un repas entre amis. Sur France Inter, il a longtemps été le chroniqueur à l’air ahuri et rêveur de la bande originale de Nagui.

Entre improvisations bien senties et anecdotes hilarantes, il excelle dans l’art de pointer du doigt les travers de la société. Et comme à la fin d’une soirée où on a bien ri, on en ressort plein d’énergie et avec la ferme intention de se retrouver rapidement. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-13

Art’rhena

Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est

L’événement Spectacle le sens de la vie Vogelgrun a été mis à jour le 2024-03-04 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach