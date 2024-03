Spectacle « le petit théâtre nomade » Briouze, mercredi 24 avril 2024.

Spectacle « le petit théâtre nomade » Briouze Orne

Plongez dans le mystère et la magie du « petit théâtre nomade » ! ce spectacle de théâtre d’ombres et d’objets, niché dans une valise vous transporte le pays enchanté de la Chinésie. Suivez l’histoire captivante de M.Lo un pêcheur solitaire, qui un jour comme par magie, est devenu aussi riche que l’empereur de Chinésie lui-même. Un aventure visuelle et poétique qui pose la question de ce qui est essentiel dans la vie à savoir l’argent ou l’amour ?

de mathilde Pierson

à partir de 4 ans accompagné d’un adulte

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 18:00:00

fin : 2024-04-24

Espace culturel du Houlme

Briouze 61220 Orne Normandie

