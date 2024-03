Spectacle le « Petit B », festival Kidanse Ham, mercredi 17 avril 2024.

Spectacle le « Petit B », festival Kidanse Ham Somme

Rendez-vous au Centre Social Est Somme rue Louis Braille à Ham

Le petit B est une aventure de la perception à de jeunes enfants. Ils sont spectateur•trice•s avec l’entièreté de leur corps. Comme tout est mouvement dans le monde alors ils voient, sentent et touchent… Cette aventure immersive momentanée invite à la détente et la contemplation. L’univers musical envoûtant et hypnotique accentue cette plongée dans ce bain sensitif, fait de sons, de matières et de poésie.

Production:

Conception, chorégraphie Marion Muzac

Interprétation, participation à la création Aimée Rose Rich, Valentin Mériot, Mostafa Ahbourrou, Maxime Guillon-Roi-Sans-Sac (2 interprètes en alternance) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 17:00:00

fin : 2024-04-17 17:30:00

12 Rue Louis Braille

Ham 80400 Somme Hauts-de-France

