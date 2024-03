Spectacle le Mystère de la boîte de Jensor Châtenois, jeudi 25 avril 2024.

Spectacle le Mystère de la boîte de Jensor Châtenois Bas-Rhin

Conte musical pour petits et grands, à partir de 3 ans

Conte musical pour petits et grands dans lequel monsieur Chacha se retrouve embarqué dans une histoire qui le dépasse et déborde de fantaisie. Pour les enfants à partir de 3 ans. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 15:00:00

fin : 2024-04-25 15:50:00

Parvis Charles-Louis Marchal

Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est bibliotheque-chatenois@mediatheque-selestat.net

