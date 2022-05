Spectacle : Le monde était une île Saint-Vallier Saint-Vallier Catégories d’évènement: Drôme

Spectacle : Le monde était une île Médiathèque Départementale 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier

2022-06-25 11:00:00 – 2022-06-25 11:35:00

Saint-Vallier Drôme Saint-Vallier Spectacle immersif multisensoriel mêlant voix, musique et théâtre d’ombre. Spectacle proposé par l’EMR (Ecole de musique Rambertoise). Sur réservation par téléphone ou sur place. mddc-stvallier@ladrome.fr +33 4 75 23 32 02 http://mediatheque.ladrome.fr/ Médiathèque Départementale 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier

